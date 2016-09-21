Независимая экспертиза доказала, что вода в озере Горячка в Киеве токсичная - активисты

Как сообщают местные жители в соцсети Facebook, экспертиза проведена независимой аккредитованной лабораторией Национальной Академии Наук Украины.

"Вода Горячки – токсичная. Она отравлена ванадием (превышение в 15 раз) – 294 мкг в л, селеном (превышение в 7 раз) - 72 мкг в л, и, что особенно страшно, мышьяком (арсеном) - 294 мкг в л (превышение в 14 раз). Запрещенный к использованию крысиный яд – таллий - содержится в относительно небольшом количестве, и беспокоить нас не должен (всего 1 мкг в 1 л), и ухудшает качество воды «всего лишь» до 3 класса. По первым трем показателям поверхностную воду (а она без химической очистки идет в озера Прирва, Солнечный, Нижний Тельбин и...далее в Днепр) отнесены к 4, худшему из возможных, классу качества", - отмечают активисты.

Как сообщал УНИАН, в конце августа 2016 года в Киеве был усиленн эконадзор за территорией возле водоема "Горячка", где складируются отходы Дарницкой ТЭЦ.