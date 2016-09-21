Для Нацполиции за "киотские" средства приобретут более 650 новых гибридных внедорожников

Как сообщили УНИАН в Минприроды Украины, Минприроды по поручению Кабмина успешно провело переговоры с японскими компаниями о возможности направления 956 млн грн на приобретение автомобилей с гибридной силовой установкой в размере 100% от всего остатка средств. «Это деньги, которые поступили от японских частных компаний по договорам в рамках Киотского протокола», - отметил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак.

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Он поблагодарил японскую сторону за сотрудничество и подчеркнул, что новые гибридные автомобили имеют уникальные технические характеристики и сочетают в себе бензиновый двигатель и два электромотора (современная технология электрокара i-MiEV).

В сообщении напоминается, что 27 мая на внеочередном заседании Кабинета министров Украины было принято решение об использовании остатка полученных от Японии «киотских» средств на закупку гибридных автомобилей для Нацполиции.

«651 автомобиль Mitsubishi Оutlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric) с силовой гибридной установкой поступит в патрульную полицию, группы быстрого реагирования, а также в областные и территориальные отделения полиции», - сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Закупка автомобилей осуществляется через систему ProZorro в рамках Договора делегирования, заключенного между Минприроды и МВД Украины.

«Наши полицейские получат лучшую комплектацию. Фактически это будет дебют этого авто в Украине. За счет низкого расхода топлива за год можно сэкономить около 330 млн грн. За эти деньги можно купить еще около 250 таких авто», - подчеркнул Аваков.

Ранее «киотские» средства были, в частности, использованы для модернизации подвижного состава «Киевского метрополитена» (около 1,9 млрд грн) и модернизации парка автомобилей Министерства внутренних дел (более 0,5 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, с 2013 года Япония предоставила для украинской полиции около 1,6 тыс. автомобилей Toyota Prius с гибридным двигателем.