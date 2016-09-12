Степенью загрязнения воздуха в Мариуполе недовольна даже полиция: начато расследование

Об этом говориться в сообщении Главного управления полиции в Донецкой области.

О расследовании уголовного производства относительно неконтролируемых выбросов в атмосферу рассказал начальник управления Вячеслав Аброськин.

Он подчеркнул, что несмотря на довольно серьезное распространение этой проблемы среди населения, в полицию по факту никто так и не обратился.

"Я заезжал в Мариуполь, попал в это облако и сфотографировал это. Дышать было просто невозможно. Моя реакция - обратился к начальнику следствия и сказал, что должны открыть уголовное производство и начать расследование по данному факту. Что интересно - много людей, среди которых и депутаты городского совета, и общественные активисты, кричали об этом, но официально к нам не обратился ни один из них", - заявил Аброськин.

Читайте такжеВ Мариуполе экологи подарили пограничникам катерПо данному факту открыто уголовное производство по ст.241 (загрязнение атмосферного воздуха) Уголовного кодекса Украины.

По словам начальника областной полиции, сейчас назначены экспертизы, по результатам которых будут приняты соответствующие решения по закону.

Аброськин подчеркнул, что "дело будет доведено до конца", а виновные будут отвечать перед судом.

"Экология - это прежде всего. Мы с вами здесь живем. Я здесь живу третий год. Наши сотрудники большую часть времени проводят здесь. Для нас это значимо. Потому что насколько мы здоровы, настолько мы сможем выполнять свои служебные обязанности, - подчеркнул он.