Нардеп: с 2017 года города будут отчитываться о парниковых выбросах

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Алексей Савченко в интервью газете "Экономические известия".

"Мало кто говорит еще и о том, что вопросы энергоэффективности фигурируют в наших международных обязательствах. С 2017 года все города и бюджетные организации должны будут подавать отчеты по выбросам парниковых газов, которые они генерируют, для того, чтобы Украина могла эффективнее участвовать в мировой системе торговли квотами", - отметил Савченко.

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По его словам, для этого при каждой мэрии должен быть создан центр энергоэффективности. "Это значит, что при каждой мэрии должен быть создан центр энергоэффективности, который разработает программу и план таких мероприятий, чтобы количество выбросов снизить", - уточнил депутат.

В то же время он выразил сомнение, что в стране достаточно специалистов, которые способны массово налаживать работу центров энергоэффективности. "Безусловно, есть кому выступить на конференции, показать наработки, съездить за обменом опытом во Фрайбург, наиболее энергоэффективный город Германии. Но кто поедет, например, в мой родной Козелецкий район и разработает там программу энергоэффективности? И через сколько лет до него дойдут руки? Если мы говорим о системном подходе, нужно увеличивать госзаказ на все связанные с энергоэффективностью специальности. Уверен, недостатка работы у таких выпускников не будет лет пятьдесят", - заявил Савченко.