Днепр перенасыщен выбросами предприятий - экологи

Однако, научные исследования свидетельствуют как раз об обратном, говорится в сюжете ТСН.

На глазах журналистов исследователи из Минздрава и лаборанты экспедиции взяли образцы воды в селе Радуль Черниговской области – самой северной точке украинского Днепра на границе с Беларусью. Материал нужен для опытов на санитарно-химические, токсикологические, бактериологические и другие показатели. Отдельно отобрали пробы на азот, фосфаты, железо, нефтепродукты и тому подобное. Такие точно заборы были сделаны неподалеку от Киева в городе Украинка, а также в Днепре, Запорожье, Херсоне.

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Работники лабораторий предварительно говорят, что вода в местах заборов должна быть чистой, так как берется через течение посередине реки. Но несмотря на это во всех точках забора экоинспекция фиксирует превышение норм железа и марганца, в некоторых местах более чем в два раза. Говорят, таким является природный химический состав воды в Днепре. В центрах Минздрава результаты более оптимистичны - превышение содержания железа только в одном месте. Дополнительные заборы впечатляют – на километр ниже Бортнической станции аэрации, рядом с пляжем в селе Вишенки результаты показали превышение комплекса кишечных палочек в три раза.

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Днепр поделен на секторы и измеряется санитарными нормами вне пределов городов для рыб и в городской зоне – для людей. Здесь нормы в десятки раз выше. И именно этим государственные центры и экоинспекторы объясняют разницу своих результатах. Минздрав измеряет воду прежде всего с учетом безопасности человека, инспекция – для рыбы. Ученые же утверждают, что нормы должны быть едиными и ориентироваться на флору и фауну водоема. Потому что это не человеческая среда обитания, а родная стихия для микроорганизмов – мелких рачков, моллюсков, одноклеточных. Ученые отмечают, что многие из них, полезных и очищающих для воды, вымерли из-за человеческой деятельности. Которая повысила в Днепре содержание фосфатов, нитратов, железа, марганца и нефтепродуктов.

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Ученые убеждены, что река пренасыщена выбросами предприятий настолько, что можно говорить о катастрофе. Однако это ничего не даст, потому что на государственном уровне все их призывы просто игнорируют. "Днепр умирает медленно, но верно", - такой вывод делают ученые. И надежды, что что-то может измениться, у них уже нет.