Загрязненный воздух может провоцировать болезнь Альцгеймера - ученые

Одним из факторов, влияющих на развитие болезни Альцгеймера, может быть загрязненный воздух. Об этом говорится в исследовании британских ученых, которое цитирует Русская служба ВВС.

В британском Центре по изучению болезни Альцгеймера обнаружили крошечные частицы магнитной окиси железа в тканях мозга людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Частицы токсичного вещества были обнаружены преимущественно у тех, кто живет в городах с сильно загрязненным воздухом.

Ученые отмечают, что прямой причинно-следственной связи между наличием частиц магнитной окиси железа в тканях мозга и развитием болезни пока не обнаружено, однако необходимо дальнейшее изучение влияния окружающей среды на развитие болезни Альцгеймера.

Магнетит является причиной образования свободных радикалов, и накапливаясь в клетках головного мозга, вредит им.