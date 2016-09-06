Предприятия, которые стоят на Днепре, безнаказанно отравляют реку - СМИ

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По данным Минэкологии, абсолютное большинство этих предприятий не очищают свои стоки, или же делают это условно, потому что загрязнение реки проходит для них безнаказанно.

Место, где от очистных сооружений сбрасывает воду промышленная зона города Обухов знают все местные, поскольку там вода регулярно становится коричневой. Даже при условии соблюдения действующих в Украине методик очистки, уничтожить все химические соединения до попадания воды в Днепр невозможно.

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В Червоной Слободе под Черкассами сбрасывает отработанную воду предприятие "Азот". Местные жители утверждают, что очистные сооружения на нем уже давно не работают. Люди жалуются на неприятный запах и гибель рыбы, однако инспекции никаких нарушений не фиксируют. На "Азоте" же заявили, что будут готовы разговаривать с журналистами на эту тему "через пару лет".

Река Ингулец приносит в Днепр отходы меньшей мере восьми предприятий Кривого Рога. Люди говорят, что вода там бывает красного цвета, потому что слив жидкости происходит постоянно. Металлургический комбинат "Арселор Миттал" в ответ на запрос пояснил, что предприятие "не стоит на берегу Днепра и не оказывает влияния на реку".

Под Днепровским металлургическим можно наблюдать зеленую пену и черную воду. В воздухе – черную пыль и ужасный запах. Отходы завода Петровского и Приднепровской ТЭС – это сине-зеленая маслянистая пленка на поверхности Днепра. А место сбросов "Запорожстали" радует глаз многообразием цветов – вода в нем может быть бурой, зеленой или фиолетовой.

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Предельно допустимые сбросы для каждого завода свои – их устанавливают местные администрации. А по сути, говорят экологи, просто подстраивают сбросы под загрязнитель. Нормы же регулярно превышают чуть ли не все предприятия, и госэкоинспекция этого процесса не контролирует. Данные по загрязнению предприятия максимально занижают и штрафы платят минимальные. А выбросы в реку делают преимущественно ночью, когда экологам трудно увидеть и зафиксировать последствия загрязнений.

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К тому же, как объясняют инспекторы, они практически ничего не мониторят. Потому что по закону имеют право только на плановые проверки раз в год. О них предупреждают за три месяца. Поэтому предприятия тщательно готовятся и все представляют в лучшем свете. Внеплановые же должны иметь веские основания, но и тогда инспекторов могут на территорию просто не допустить.

В целом, по данным госэкоинспекции, в Днепр более 8 тысяч компаний сбрасывают свыше трех миллиардов кубов отходов в год, но из них очищают лишь 700 тысяч. Выходом из ситуации может быть только датчик на каждой трубе, который будет считать точное количество сбросов любого предприятия.