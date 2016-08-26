В Киеве усилен эконадзор за территорией возле водоема "Горячка", где складируются отходы Дарницкой ТЭЦ

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Мы должны быть уверены, что отходы в результате производственных процессов на Дарницкой ТЭЦ являются безопасными для жителей близлежащих микрорайонов», – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время инспекции работы теплоэлектроцентрали.

По информации владельца ТЭЦ – ООО «Евро-Реконструкция», озеро «Горячка» не является естественным водоемом. Это технологический объект Дарницкой ТЭЦ, построенный в 1950-х годах для временного размещения антрацитовой золы. Согласно заключению экспертизы Института гигиены и медицинской экологии имени А.М. Марзеева, антрацитна зола – это отходы низкого IV класса токсичности, которые могут использоваться как строительные материалы или удобрения. В залитом водой состоянии они не вредны. К тому же зола находится там временно: подсохший угольный шлам вывозят с водоема.

«Управление экологии Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА осуществляет усиленный мониторинг ситуации вокруг водоема. Мы должны быть уверены в том, что отходы, которые там размещаются, не вредят здоровью людей. Кроме того, ООО «Евро-Реконструкция» должно и в дальнейшем обеспечить постоянный полив дамбы возле водоема, чтобы пыль не поднималась в воздух. На сегодня данные мониторинга свидетельствуют о том, что уровень загрязнения в результате работы ТЭЦ не превышает допустимые нормы, но мы продолжим усиленный надзор за состоянием водоема и территории вокруг него», – заверил заместитель председателя КГГА.

Во время инспекции Петр Пантелеев также проверил запасы угля для работы ТЭЦ в зимний период, ведь ООО «Евро-Реконструкция» поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Деснянского районов. Станция отапливает около 8% жилой площади Киева.