В Киеве усилен эконадзор за территорией возле водоема "Горячка", где складируются отходы Дарницкой ТЭЦ
Городские власти обеспечивают усиленный контроль за ситуацией вокруг водоема «Горячка», где складируются отходы сжигания угля на Дарницкой теплоэлектроцентрали (ТЭЦ).
Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
«Мы должны быть уверены, что отходы в результате производственных процессов на Дарницкой ТЭЦ являются безопасными для жителей близлежащих микрорайонов», – заявил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев во время инспекции работы теплоэлектроцентрали.
По информации владельца ТЭЦ – ООО «Евро-Реконструкция», озеро «Горячка» не является естественным водоемом. Это технологический объект Дарницкой ТЭЦ, построенный в 1950-х годах для временного размещения антрацитовой золы. Согласно заключению экспертизы Института гигиены и медицинской экологии имени А.М. Марзеева, антрацитна зола – это отходы низкого IV класса токсичности, которые могут использоваться как строительные материалы или удобрения. В залитом водой состоянии они не вредны. К тому же зола находится там временно: подсохший угольный шлам вывозят с водоема.
«Управление экологии Департамента городского благоустройства и сохранения природной среды КГГА осуществляет усиленный мониторинг ситуации вокруг водоема. Мы должны быть уверены в том, что отходы, которые там размещаются, не вредят здоровью людей. Кроме того, ООО «Евро-Реконструкция» должно и в дальнейшем обеспечить постоянный полив дамбы возле водоема, чтобы пыль не поднималась в воздух. На сегодня данные мониторинга свидетельствуют о том, что уровень загрязнения в результате работы ТЭЦ не превышает допустимые нормы, но мы продолжим усиленный надзор за состоянием водоема и территории вокруг него», – заверил заместитель председателя КГГА.
Во время инспекции Петр Пантелеев также проверил запасы угля для работы ТЭЦ в зимний период, ведь ООО «Евро-Реконструкция» поставляет тепло промышленным предприятиям и жилым массивам Днепровского и Деснянского районов. Станция отапливает около 8% жилой площади Киева.