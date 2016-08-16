В Норвегии хотят прекратить регистрацию новых дизельных и бензиновых автомобилей

Таким образом власти страны хотят существенно снизить выбросы газов в атмосферу. Соответствующая мера является одним из важных пунктов Национального плана по развитию транспорта, который сейчас широко обсуждается в стране, сообщает украинская редакция "Немецкой волны".

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Кроме того, планируется, что с 2030 года все корабли и паромы должны стать безвыбросными, а в самолетах и крупногабаритных грузовых автомобилях должны использовать больше биотоплива. Транспортная отрасль страны дает около трети выбросов углекислого газа в атмосеру.

Норвегия с ее более 5 млн жителей - одна из ведущих стран в Европе в сфере внедрения электромобилей: 15% новых зарегистрированных автомобилей - электрокары. Теперь эта доля, как ожидается, вырастет еще больше.

В стране, благосостояние которой в значительной мере зависит от добычи нефти и газа, почти 100% электроэнергии получают из экологически чистых источников - энергии воды и ветра. Приобретение электромобилей в Норвегии стимулируют налоговыми льготами.