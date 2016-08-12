Минэкологии обжалует решение суда в пользу фирмы, подозреваемой в хищении "киотских" денег

Как отмечает пресс-служба Минэкологии, Киевский апелляционный хозяйственный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы министерства и оставил без изменений решение Хозяйственного суда г. Киева в пользу ООО «Интертехэнерго», постановив признать недействительными пункты Договора от 26 июня 2013 года, которые предусмотрели возможность осуществления оплаты по договору только при наличии соответствующего бюджетного финансирования.

Согласно сообщению, этому судебному процессу предшествовал процесс в котором «Интертехэнерго» пыталось взыскать солидарно 56,33 млн грн с ГП «Госэкоинвест» и Минприроды за якобы выполненные работы теплосанации на 23 объектах социальной сферы в АР Крым. Мероприятия проводились в рамках реализации проектов и выполнения обязательств сторон Киотского протокола.

Читайте такжеНАБУ вышло на финишную прямую в расследовании дела о растрате киотских денег - Сытник

Однако суд отказал в удовлетворении этого иска на том основании, что Договором предусмотрено осуществление всех выплат только после получения государственным предприятием соответствующих бюджетных ассигнований.

В свою очередь, ООО «Интертехэнерго» обратилось в Хозяйственный суд Киева с иском о признании недействительными этих пунктов договора.

Читайте такжеНАБУ задержало чиновника, который организовал растрату "киотских" денег

В связи с недавним решением Киевского апелляционного хозяйственного суда в пользу ООО «Интертехэнерго» с государственного предприятия может быть беспрепятственно взыскано 56,33 млн грн.

В министерстве также напомнили, что Генпрокуратура открыла уголовное производство по факту растраты и завладения средствами госбюджета, полученных Украиной в рамках киотских договоренностей. В растрате подозреваются должностные лица ГП «Госэкоинвест», ООО «Интертехэнерго», ООО «Карпатыстройинвест» и еще ряд компаний.

По заключению органами досудебного следствия, через ООО «Интертехэнерго» на счета ряда коммерческих структур, которые имеют признаки фиктивности, выведено в тень свыше 295 млн грн. бюджетных средств.