У берегов Шотландии шторм снес нефтяную платформу с 280 тоннами дизельного топлива

Существует опасность разлива дизельного топлива в море, сообщает ТАСС со ссылкой на британское Агентство морской безопасности и береговой охраны.

Читайте такжеАктивисты Greenpeace перекрыли кораблю РФ въезд в порт Финляндии

"Платформа остается в изначальном (не перевернутом) положении, и было передано, что на ее борту находится 280 тонн дизельного топлива, распределенных по нескольким отдельным бакам. Во время инспекции спасатели обнаружили, что два топливных бака выглядят поврежденными, однако на данный момент неясно, какое количество топлива из этих баков попало в окружающую среду", - заявила официальный представитель агентства.

Нефтедобывающую платформу прибило к берегу в районе пляжа Далмор возле населенного пункта Карло пуэй. Вокруг места, где сейчас находится Transocean Winner, создана временная 300-метровая зона отчуждения. Остров Льюис расположен в архипелаге Внешних Гебридских островов у северо-западного побережья Шотландии.