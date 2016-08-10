Власти Пекина рассчитывают избавиться от смога к 2020 году

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету "Бэйцзин цинняньбао".

"Сейчас мы ведем мониторинг качества воздуха. В прошлом году средний показатель насыщенности воздуха вредоносными частицами PM 2.5 составил 61 микрограмм на кубометр воздуха. В следующем году значение индекса снизится до 50 микрограмм, а к 2020 году до нормального уровня", - заявил представитель администрации города Му Пэн.

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По его словам, решить эту задачу планируется за счет сокращения потребления угля и роста количества зеленых насаждений. Издание отмечает, что власти китайской столицы выделили 16,5 млрд юаней (около 2,57 млрд долларов) на программы по улучшению качества воздуха в мегаполисе. Их целью является сокращение потребления угля и замена несоответствующего экологическим стандартам автотранспорта.

Власти города поставили своей целью избавиться от 200 тыс. автомобилей с высоким уровнем выброса вредных веществ в атмосферу, а также использовать экологически чистые источники энергии при тепло- и электроснабжении 400 населенных пунктов в окрестностях китайской столицы.