Госэкоинспекция оштрафовала харьковское предприятие на 30 тысяч гривен за загрязнение атмосферы

Как отмечает пресс-служба Государственной экологической инспекции Украины, во время проверки выяснилось, что предприятие осуществляло выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников в атмосферный воздух без соответствующего на это разрешения.

По данным лабораторных исследований в выбросах присутствовали такие вещества как диоксин азота, оксид углерода, сажа и прочее. Такие действия ООО "Востпак" являются нарушением ст. 11 ЗУ "Об охране атмосферного воздуха".

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На основании этого, согласно утвержденной методике, Госэкоинспекция рассчитала причиненный материальный ущерб государству в сумме 31 тыс. 169 грн. На данный момент предприятию предъявлено претензию с предложением добровольно возместить причиненный ущерб.

Отметим, согласно сообщению на сайте компании ООО "Востпак" – ее производственные активы сосредоточены в Харьковской области.