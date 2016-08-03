В Одессе собираются очистить прибрежные воды мидиями

Такое решение одобрила депутатская комиссия по ЖКХ, экологии и чрезвычайным ситуациям, сообщает местный портал 048.ua.

В ходе заседания заведующий отделом качества водной среды Института биологии южных морей НАН Украины Сергей Дятлов рассказал, что проблема чистоты морской воды ухудшилась ещё в советское время после того, как построили волнорезы и намыли песок.

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Позднее состояние морской воды улучшилось - после остановки многих предприятий. "Сбросы сократились. Мы увидели очистку естественным образом и не слышали пугающих заключений СЭС", - отметила замдиректора департамента экологии Валентина Дацюк.

Сергей Дятлов добавил, что необходимость естественной очистки сохраняется, так как количество мидий в море недостаточно.

"Песком засыпаны места обитания мидий и бычков. Три года назад мы были готовы принимать готовые конструкции и строить рифы, как в Болгарии. Но в Украине есть запрет устанавливать в море любые конструкции. Нужна помощь Верховной Рады в этом вопросе или хотя бы постановление Кабмина. Если мы его примем, то такие конструкции мы сможем получить бесплатно за счёт проекта, который работает в других черноморских странах", - отметил он.

Глава комиссии Александр Иваницкий предложил проработать вопрос обращения в Кабмин по поводу этого гранта и самого проекта установки коллекторов, в которых сможет расти мидия без угрозы быть съеденной своим врагом - рапаной.

"Кабмин стал гибок и прогрессивен к европрограммам, потому вопрос будет скорее всего решён положительно", - отметил он.

Дацюк добавила, что вопрос о законности и запрете на установку бетонных конструкций не возникнет, поскольку коллекторы будут съемные.

Отметим, что после затяжных ливней в Одессе время от времени закрывают пляжи – в море попадает значительное количество поверхностных вод.