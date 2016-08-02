В акватории Азовского моря третий раз за месяц разлились нефтепродукты

Об этом сообщает пресс-служба Государственной Азовской морской экологической инспекции.

Разлитие нефтепродуктов произошло 28 июля, однако Государственная морская экологическая инспекция была проинформирована о случившемся только на следующий день, в связи с чем обвинила руководство судоремонтного завода в сокрытии факта аварии.

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«Как оказалось, утечка вредных веществ в виде отработанных нефтепродуктов произошла в районе зачистной станции №1. Там пытались тайком от Госэкоинспекции ликвидировать последствия загрязнения, и это удалось далеко не сразу и не полностью», - говорится в сообщении.

Сегодня, 1 августа, администрация судоремонтного завода должны была завершить мероприятия по ликвидации последствий загрязнения, однако по состоянию на 13:00 в Госэкоинспекцию не поступило ответа. В ведомстве отметили, что в случае невыполнения данного предписания виновные будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Украины.

До этого разлив нефтепродуктов в Азовское море произошел 22 июля. В случившихся инцидентах Госэкоинспекция винит постановление Кабинета министров «О внесении изменений в Правила охраны внутренних морских вод и территориального моря Украины от загрязнения и засорения», согласно которому Государственная Азовская морская экологическая инспекция должна осуществлять экологический контроль судна исключительно в случаях, когда из него сбрасываются видимые плывущие части, появляются видимые следы нефти или других загрязняющих веществ.