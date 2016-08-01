Уровень загрязнения воздуха в Киеве начинает снижаться

12:23, 01 августа 2016
Уменьшение выбросов
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В столице уровень загрязнения воздуха снижается. 

фото УНИАН

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), передает "112 Украина".

В Госпродпотребслужбе отметили, что снижение уровня загрязнения воздуха является следствием уменьшения количества автомобилей в столице.

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"Действительно, сегодня фиксируется снижение показателей вредных веществ в воздухе. Это связано с атмосферными изменениями и уменьшением автомобилей. Но в связи с жарой Госпродпотребслужба продолжает мониторить ситуацию атмосферного воздуха и содержание в нем вредных веществ", - отметил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

Напомним, вчера, 31 июля, на территории Киева фиксировалось постепенное снижение концентраций загрязняющих веществ в воздухе.

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