В Госпродпотребслужбе назвали причину смога в Киеве

Об этом заявил главный специалист управления государственного контроля за соблюдением санитарного законодательства Госпродпотребслужбы в г. Киеве Дмитрий Деревянко на пресс-конференции в пятницу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По состоянию на вчерашний день у нас действительно превышение по некоторым показателям. Это, в первую очередь, формальдегид, оксид углерода, диоксид азота и сернистый ангидрид. Превышение в два, три, четыре, а по некоторым показателям диоксида азота в пять раз предельных концентратов. У нас есть стопроцентная связь с количеством автотранспорта и превышением предельно допустимых концентраций», - отметил Деревянко и добавил, что все зафиксированные в столичном воздухе вещества могут негативно влиять на здоровье человека.

Специалисты отмечают, что проблемы с загрязнением воздуха являются системными и они усиливаются погодными условиями. Кроме выхлопных газов автотранспорта, есть еще выбросы предприятий, продукты горения свалок мусора, продукты переработки медицинских учреждений, а также выбросы мусоросжигательного завода.

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По его словам, в столице расположено 10-15 стационарных точек, которые в режиме онлайн исследуют содержание вредных веществ, загрязнение воздуха на наиболее оживленных магистралях.

Для уменьшения вредного воздействия вредных выбросов на организм надо как можно чаще проводить влажную уборку дома и в офисных помещениях. Специалисты также рекомендуют не находиться длительное время на улице, особенно в дневное время, а совершать прогулки преимущественно в утреннее или вечернее время.

По мнению Деревянко, важным фактором влияния на уменьшение смога в Киеве также могло бы быть ограничение количества автотранспорта в городе.