Китай пригрозил предприятиям санкциями за загрязнение окружающей среды

Об этом говорится в заявлении министерства защиты окружающей среды Китая, передает Би-би-си. Такие же меры правительство Китая планирует принять в отношении компаний, которые строят заводы и предприятия без необходимой экологической экспертизы.

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Министерство защиты окружающей среды согласовало меры по ужесточению наказания для нарушителей экологических стандартов с 30 ведомствами, в том числе с Центробанком.

Как говорится в сообщении министерства, ведомства в ближайшее время составят список злостных нарушителей экологического законодательства.

Китай в последние годы резко повысил штрафы за нарушение экологических стандартов, однако главной проблемой остается привлечение к ответственности крупных предприятий, которые в ряде регионов являются основными поставщиками рабочих мест. Несмотря на ужесточение стандартов в области экологии, крупным компаниям в Китае, как правило, удается избежать ответственности за нарушения.

Согласно исследованию, проведенному два года назад по заказу правительства Китая, почти ни один город страны не соответствует экологическим нормам. Также, по данным правительства Китая, около 70% рек и озер страны сильно загрязнены.

Быстрый экономический рост Китая привел к многочисленным проблемам в экологии. Экологи в Китае и за рубежом регулярно проводят акции протеста, пытаясь привлечь внимание общественности и международных институтов к проблеме загрязнения окружающей среды в Китае.