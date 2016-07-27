В Киеве из-за жары уровень загрязнения воздуха превышает норму (фоторепортаж)

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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По данным постов наблюдения Центральной геофизической обсерватории уровень загрязнения диоксидом азота за минувшие сутки достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) и формальдегидом 3 - 4 ПДК. Это районы: Бессарабской и Московской площадей, улиц Довженко, Попудренко, Каунасской; проспектов Победы, Оболонского; бульвара Л. Украинки.

Неблагоприятные метеорологические условия (жаркий характер погоды, слабый ветер в приземном слое), по прогнозу Гидрометцентра, будут наблюдатсья в Киеве до 31 июля.

Напомним, смог в Киеве был вызван высоким температурным режимом, отсутствием длительных осадков и ветра.