В Черкассах зафиксировано превышение концентрации опасных веществ в воздухе из-за жары

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Черкасском областном гидрометцентре.

Согласно сообщению, 22-25 июля метеорологи зафиксировали превышение предельно допустимых норм концентрации аммиака в центре города и Днепровском микрорайоне в 1,5-1,7 раза.

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Превышение концентрации аммиака в Черкассах вызвано высоким температурным режимом, отсутствием длительных осадков и ветра, отмечают в Черкасском гидрометеоцентре.

При сохранении высокой температуры воздуха и отсутствии продолжительных осадков и ветра уровень загрязнения атмосферного воздуха в Черкассах будет расти. Это может способствовать обострению хронических болезней верхних дыхательных путей, легких, сердечно-сосудистой системы, аллергических проявлений, в том числе бронхиальной астмы у людей.

В Черкассах качество воздуха контролируется гидрометеослужбой в трех разных районах города. Место отбора проб является стационарным и находится: в Юго-Западном микрорайоне возле детской больницы; в центре города вблизи гимназии №1 и в Днепровском микрорайоне вблизи школы №13. Пробы воздуха отбираются ежедневно 4 раза в сутки.

Напомним, образование дымки над Киевом связано с усложненной циркуляцией воздуха из-за температурных показателей.