На сегодня в мире на 98% прекращено производство и потребление озоноразрушающих веществ

Как сообщает Радио ООН, озоновая дыра затягивается, и в организации считают это прямым результатом сокращения использования озоноразрушающих веществ. Запрет на их производство и применение закреплен в так называемом Монреальском протоколе, который был принят в 1987 году и ратифицирован всеми государствами мира.

Читайте такжеЭкологи заявили о начале восстановления озонового слоя Земли

"Надо отметить, что одним из результатов деятельности всего мирового сообщества явилось то, что на сегодняшний день на 98% производство и потребление озоноразрушающих веществ прекращено во всем мире. Остаются 2% химических веществ, которые мы называем гидрохлорфторуглеродами (ГФХУ). По ним у нас есть еще время для вывода. Для развивающихся стран этот рубеж – 2030 год; развитые страны должны от них отказаться к 2020 году – полностью прекратить использование ГФХУ", - пояснил руководитель Озонового центра Кыргызстана Марс Аманалиев.

При этом он рассказал, какими тревожными последствиями чревато продолжение разрушения озонового слоя.

Читайте такжеРост средней температуры в мире в 2016 году уже превысил все рекорды - эксперты ВМО

"У нас при Монреальском протоколе есть специальный Совет по науке. И они делают вывод, что если бы не было Монреальского протокола, то к 2050 году существенно увеличился бы ущерб экономике разных стран, окружающей среде, в первую очередь, человеческому здоровью, из-за проблем истощения озонового слоя. А к 2100 году огромные части территории планеты подвергались бы такому мощному воздействию ультрафиолетового излучения, что это практически привело бы к вымиранию человечества. Это подсчитанные, конкретные результаты научных исследований", - рассказал Аманалиев.