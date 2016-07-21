Франция просит активизировать работу по вступлению в силу Парижского соглашения по климату

Как сообщает пресс-служба ООН, Руаяль представила сегодня в Нью-Йорке доклад о ходе выполнения Францией целей в области защиты окружающей среды, о которых страны мира договорились в прошлом году в Париже.

При этом она обратилась к генеральному секретарю ООН с просьбой активизировать работу по вступлению в силу Парижского соглашения.

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21 сентября на полях Генеральной Ассамблеи ООН пройдет встреча стран, как уже ратифицировавших, так и лишь планирующих ратификацию этого международного документа.

"Если мы хотим продемонстрировать людям всего мира, что понимаем всю важность проблемы изменения климата, наш моральный долг – обеспечить скорейшую ратификацию подписанного 22 апреля в Нью-Йорке соглашения 55-ю странами, на долю которых приходится 55 процентов выбросов углекислого газа", - заявила политик.

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Руаяль также заверила: "Я с оптимизмом смотрю в будущее и надеюсь на наш коллективный разум. Мы приняли правильные решения, и на основе партнерских отношений и обязательств, принятых в ходе Парижской конференции, мы сможем обеспечить ратификацию Соглашения и предотвратить изменение климата".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины ратифицировала Парижский договор по климату 14 июля 2016 года.