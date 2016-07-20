Минэкологии проведет тендер на закупку услуг по ведению реестра выбросов парниковых газов

Также, по словам директора департамента Минэкологии по вопросам изменения климата и защиты озонового слоя Светланы Гринчук, которые приводятся в сообщении, на сегодня министерство уже возобновило переговоры с компанией Softline IT, передает пресс-служба Минэкологии.

Согласно сообщению, эта компания с 2007 года была администратором электронного реестра антропогенных выбросов и абсорбции парниковых газов, но на 2015 год контракт с Softline IT не был подписан.

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По словам Гринчук, технические операции по возобновлению работы данного реестра практически завершены.

Как сообщал УНИАН, 1 июня Минэкологии совместно с Госагентством по вопросам электронного управления и при поддержке немецкого международного сообщества GIZ внедрило пилотный электронный сервис, который позволяет субъекту хозяйственной деятельности обратиться и заполнить регистрационную форму, подать соответствующие данные для органа, который принимает и регистрирует декларацию об отходах.

3 июля Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак предложил промышленным предприятиям, деятельность которых приводит к загрязнению окружающей среды, внедрить за их счет автоматизированную систему учета и контроля основных загрязняющих веществ.

14 июля 2016 года Верховная Рада ратифицировала Парижское соглашение, которое обяжет Украину в будущем сократить выбросы парниковых газов.