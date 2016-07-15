Как сообщает Департамент коммуникации Министерства внутренних дел Украины, в МВД презентовали первый полицейский экологический кроссовер.

Проект внебюджетного финансирования по Киотскому протоколу на закупку партии автомобилей с гибридной силовой установкой был реализован в сотрудничестве Министерства внутренних дел, Национальной полиции Украины и Министерства экологии и природных ресурсов.

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что 651 автомобиль Mitsubishi Оutlander с силовой гибридной установкой начнет поступать в подразделения полиции уже осенью. Эти автомобили предназначены для патрульной полиции, групп быстрого реагирования, а также областных и территориальных отделений полиции. До конца года планируется завершить это распределение, укомплектовав полицейские подразделения современной техникой, поскольку представленный сегодня автомобиль - это модель 2016 года.

«Наши полицейские получат лучшую комплектацию. Фактически это будет дебют этого авто в Украине. За счет низкого расхода топлива за год можно сэкономить около 330 млн грн. За эти деньги можно купить еще около 300 таких авто», - подчеркнул Аваков.

Он также отметил, что как только Нацполиция утвердит необходимую комплектацию, будет проведена процедура быстрого прозрачного тендера. Это связано с некоторыми ограничениями, касающимися обязательств Украины по Киотскому протоколу.

«Эта процедура будет достаточно быстрой и прозрачной», - заверил Аваков.

По словам министра экологии Остапа Семерака, украинская полиция развивается, приходя не только в крупные города, но и в малые населенные пункты.

«Поэтому эта машина как раз предусмотрена не только для асфальтированных дорог, но и для бездорожья. Это станет еще одним преимуществом нашей новой полиции и, я убежден, поможет в борьбе с правонарушителями», - отметил Семерак.

Глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе отметила, что обновление автопарка ведомства является очень важным элементом. Представленная сегодня модель является идеальной не только для патрульной полиции, но и для групп быстрого реагирования, которые задействованы в маленьких поселках и городах. Особенно такие машины будут важны для прифронтовой линии и зоны АТО. Там уже действует патрульная полиция, вскоре там заработают группы быстрого реагирования.

Деканоидзе отметила, что МВД, Минэкологии и Нацполиция много работали в совместной группе.

«Нас поддерживали, ведь все понимают, что хороший автомобиль - это серьезный приоритет в борьбе с преступностью. Мы надеемся, что экономия топлива, в соответствии с современными стандартами, позволит нам обновлять автопарк. Это поможет внедрять новые стандарты в работе Нацполиции», - подчеркнула Деканоидзе.