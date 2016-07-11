Нацполиция получит гибридные автомобили Mitsubishi Outlander (фото)

Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава МВД Арсен Аваков.

"Межведомственная рабочая группа МВД и Минприроды одобрила проект по замене автотранспортного парка полиции автомобилями с гибридной силовой установкой на базе кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV (Plug-in Hybrid Electric)", - говорится в его сообщении.

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Отмечается, что программа одобрена протокольным решением Кабмина №15 от 27.05.2016 и разработана в сотрудничестве с государственными и коммерческими структурами Японии в рамках Конвенции ООН об изменении климата (Киотского протокола).

Гибридный Outlander сочетает в себе бензиновый и два электромотора (современная технология электрокара i-MiEV) с приводом на все четыре колеса и возможностью работать только на электрическом приводе.