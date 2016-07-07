Уровень загрязнения воздуха в Днепропетровской области теперь можно смотреть в режиме онлайн

Как сообщают в пресс-службе Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА), новый ресурс eco.dp.gov.ua позволяет увидеть так называемый «экопаспорт точки» - информацию о загрязненности воздуха, воды и земли, данные о предприятиях, которые больше всего влияют на состояние экологии в конкретной зоне, перечень ближайших мест для отдыха и пунктов утилизации мусора. Сайт наполнили полезными данными и сделали максимально простым и понятным не только для экологов, но и для обычных людей.

«Днепропетровщина - пилотный регион Украины в экореформах. Мы первыми внедрили экологические админуслуги онлайн, совместно с IT-волонтерами разрабатываем уникальный экосайт. Каждому жителю области будет доступна информация о состоянии экологии в разных точках региона. В открытом онлайн доступе - данные об объемах выбросов каждого из предприятий области. Ранее такая информация была закрыта для людей. В будущем опыт региона применят по всей стране», - отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В ближайшее время оценить преимущества уникального экосайта смогут владельцы смартфонов.