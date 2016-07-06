Доклад: отказ от угольной энергетики продлил бы жизнь 22,9 тысячи европейцев

Доклад подготовили специалисты Всемирного фонда дикой природы и других организаций. В его основу легли данные 2013 года об уровне вредных выбросов с 280 угольных электростанций Европы. По мнению авторов доклада, в год их выбросы обходятся европейской системе здравоохранения в 68 млрд долларов, сообщает Русская служба Би-би-си.

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В докладе говорится, что загрязненный угольными электростанциями воздух может распространяться на сотни километров, в том числе и через границы. Таким образом, фактически вредные выбросы вдыхают не только жители государств, где находятся эти станции, но и жители других стран.

В частности, авторы считают угольные электростанции в Германии и Польше в год ответственными за 7 тысяч преждевременных смертей в других странах. Выбросы британских электростанций приводят к 1,3 тысячи смертей за границей. Столько же смертей вызывают чешские угольные электростанции.

Больше всего от этих вредных выбросов страдает Франция, где в год они приводят к 1,2 тысячи преждевременных смертей.

Великобритания планирует к 2025 году полностью избавиться от угольной энергетики, что может сохранять в год до 2,9 тысячи жизней в стране и за ее пределами. По мнению авторов доклада, решение закрыть все угольные электростанции в ЕС продлило бы жизнь 22,9 тысячи человек.

На конец 2015 года в ЕС работали 280 угольных электростанций. На уголь в 2015 году пришлось 24% электроэнергии, вырабатываемой в ЕС. Доля угля в энергетике Европы сокращается, но пока некоторые страны, включая Польшу и Чехию, не планируют полностью отказаться от этого вида электроэнергии.