Tesla провалила годовой план продаж электрокаров

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на квартальные отчеты автопроизводителя, передает Lenta.ru. Сообщается, что Tesla Motors во второй половине этого года планирует выпустить 50 тыс. автомобилей, при этом в первых двух кварталах продажи не превышали 15 тыс. Таким образом, отмечает агентство, Tesla Motors удастся реализовать не более 79 тыс. электрокаров, в то время как в плане компании значится 90 тыс. машин до конца года.

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Одной из причин, тормозящих выполнение плана в Tesla Motors, считается проблема с доставкой. Согласно данным компании, заказанные во втором квартале 5 тыс. автомобилей Model S и Model X покупатели получат только в начале третьего квартала. При этом производитель учитывает машину как проданную, только когда владелец оформил на нее документы.

1 июня стало известно, что за рулем автомобиля Tesla Model S погиб человек. Это стало первым инцидентом со смертельным исходом в истории марки. Согласно данным Национального управления безопасности движения США, машина двигалась в автоматическом режиме, используя фирменный автопилот Tesla. По невыясненной причине электроника не распознала в тракторном прицепе препятствие, и автомобиль врезался в него на полном ходу.