Экологи заявили о начале восстановления озонового слоя Земли

Площадь озоновой дыры уменьшилась на 4 млн кв км. Несмотря на это, в 2015 году ученые наблюдали максимально большую озоновую дыру над Антарктидой, передает Lenta.ru. По мнению ученых, этого не произошло бы, если не извержение вулкана Кальбуко в Чили.

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Выброс в стратосферу большого количества мелких частиц способствовал росту числа и размеров полярных облаков, с которыми взаимодействует производимый человеком хлор. К таким выводам ученые пришли, обобщив данные наблюдений, проведенные в течение последних 15 лет при помощи спутников и атмосферных зондов на воздушных шарах.

Ученые утверждают, что это свидетельствует о постепенном восстановлении содержания озона в стратосфере. Причиной этого экологи видят в соблюдении странами Монреальского протокола, подписанного в 1987 году и призванного сократить выбросы в атмосферу низших хлорфторуглеродов.

Озоновый слой в полярных широтах располагается на высоте 10-15 км от поверхности планеты. Он характеризуется повышенной концентрацией озона, образующегося под действием ультрафиолетового излучения из молекулярного кислорода. Озоновый слой защищает земные организмы от воздействия жесткого ультрафиолета.