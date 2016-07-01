Украина в 2015 году сократила выбросы углекислого газа

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, 23,1 млн тонн (14,3%) углекислого газа было выброшено в окружающую среду передвижными источниками и 138,9 млн тонн (85,7%) – стационарными.

Также, по данным Госстата, выбросы двуокиси серы в 2015 году сократились до 854 тыс. тонн, что на 26,4% ниже аналогичного показателя 2014 года. При этом выбросы двуокиси азота в 2015 году упали на 16,3% - до 453 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, 22 апреля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась церемония подписания Парижского соглашения по климату (с участием Украины). Оно призвано проложить путь к низкоуглеродному и экологически устойчивому будущему. В нем содержится обещание удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия на протяжении 21-го века.

Планируется, что Парижское соглашение по климату вступит в силу на тридцатый день после того, как его ратифицируют не менее 55 стран, на которые в совокупности приходится как минимум 55% выбросов парниковых газов.

30 июня 2016 года Департамент по вопросам изменения климата, охраны атмосферного воздуха и защиты озонового слоя Министерства экологии и природных ресурсов, выполняя требования Парижского соглашения о низкоуглеродном развитии, представил проект Концепции реализации государственной политики в сфере изменения климата.