В столице Чили объявили чрезвычайное положение из-за загрязнения воздуха

Въезд в город будет разрешен лишь для автомобилей с номерами, начинающимися на конкретные цифры, сообщает tele Sur.

Местные власти отметили, что данная мера отразится на 40% автовладельцах в городе.

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Сильному загрязнению воздуха в Сантьяго, где проживает почти 7 млн жителей, способствует географическое положение. Город окружен холмами и горами, что препятствует необходимой вентиляции.

Как сообщал УНИАН, в Северном Китае в рамках борьбы с загрязнением воздуха сокращают потребление угля.