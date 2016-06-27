В столице Чили объявили чрезвычайное положение из-за загрязнения воздуха
14:18, 27 июня 2016Уменьшение выбросов
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В понедельник в Сантьяго объявили чрезвычайное положение из-за того, что загрязнение воздуха угрожает здоровью местного населения.
Въезд в город будет разрешен лишь для определенных автомобилей / casamunditurismo.com.br
Въезд в город будет разрешен лишь для автомобилей с номерами, начинающимися на конкретные цифры, сообщает tele Sur.
Местные власти отметили, что данная мера отразится на 40% автовладельцах в городе.
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Сильному загрязнению воздуха в Сантьяго, где проживает почти 7 млн жителей, способствует географическое положение. Город окружен холмами и горами, что препятствует необходимой вентиляции.
Как сообщал УНИАН, в Северном Китае в рамках борьбы с загрязнением воздуха сокращают потребление угля.
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