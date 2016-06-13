Семерак упрекнул Госэкоинспекцию в занижении нормы выбросов загрязняющих веществ в воду и атмосферу

Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак во время встречи с бизнес-ассоциациями.

"Система компенсации выбросов в воду и атмосферу на сегодня – это система средневековая. Называется она «покупка индульгенции» на право засорять окружающую среду. Участниками этого сговора являются Госэконспекция, которая совместно с институциями, рассчитывающими допустимые нормы, занижает их", - сказал Семерак.

Для решения сложившейся проблемы с выбросами в воду и атмосферу министр предложил вести учет таких выбросов и разработать механизмы, которые будут стимулировать бизнес к снижению количества загрязняющих веществ.

"Мы должны создать инструменты, которые фиксируют выбросы, которые генерирует бизнес, а также инструменты, которые будут стимулировать компании снижать эти выбросы", - отметил министр.

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Как ранее сообщал УНИАН, 5 мая Семерак поручил уволить главу Государственной экологической инспекции Украины в Ивано-Франковской области Игоря Стефурака за игнорирование массовой незаконной вырубки лесов в регионе.

13 июня Семерак заявил, что одним из приоритетов деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Украины является создание новой интегрированной экологической инспекции, которая объединит в себе все контролирующие функции министерства и других ведомств, до конца 2016 года.

По его словам, в полномочия экоинспекции необходимо включить функции, которые сейчас выполняют ряд других государственных органов.