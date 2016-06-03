В NASA обнаружили неизвестные ранее источники загрязнения атмосферы

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Незарегистрированными источниками выбросов двуокиси токсической серы являются угольные электростанции, металлургические комбинаты и нефтегазовые месторождения на Ближнем Востоке, в Мексике и России. Это обнаружили при анализе спутниковых данных с 2005 по 2014 год, отмечается в заявлении NASA, опубликованном 1 июня.

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По информации NASA, анализ также показал, что спутниковые оценки выбросов были вдвое или втрое выше, чем сообщалось в открытых источниках этих регионов.

Новая компьютерная программа, а также улучшения в процессе обработки спутниковых наблюдений, помогли исследователям NASA выявить ранее неизвестные источники загрязнения окружающей среды.

Исследователи также обнаружили местонахождение 75 природных источников диоксида серы в виде спящих вулканов, которые медленно выпускают токсичные газы. Многие вулканы находятся в отдаленных местах и не контролируются, поэтому спутниковые данные являются первыми сведениями, которые позволяют обеспечить регулярную ежегодную информацию об этих вулканических выбросах, отмечают в NASA.