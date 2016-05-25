Антибиотики в 1.8 раза увеличивают количество метана, производимого коровами - ученые

Согласно исследованию, половине участвовавших в выборке коров три дня давали тетрациклин, вторая половина избежала приема этого лекарства.

Как полагают биологи, чрезмерное употребление этих медикаментов способствует появлению устойчивых к антибиотикам и продуцирующих метан микроорганизмов в коровьем кишечнике, передает Русская служба ВВС.

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Сельское хозяйство, согласно подсчетам экологов, ответственно за выброс по меньшей мере 10% парниковых газов в атмосферу.

При этом, по данным исследователей, с отрыжкой крупного скота в атмосферу попадает больше метана, чем из его помета.

Метан - один из газов, обладающих существенным парниковым эффектом, препятствуя отдаче обратно в космос тепловой энергии, полученной атмосферой от Солнца.

Биологи считают, что в настоящее время в атмосферу поступает ежегодно до 500 млн тонн метана, в том числе из природных источников - из болот и от диких животных, а также за счет деятельности человека, в основном животноводства.

Исходя из известных фактов о роли метана животного происхождения в разогреве атмосферы, ученые пришли к выводу, что даже кишечные газы динозавров усиливали и продлевали парниковый эффект миллионы лет назад.