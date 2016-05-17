Ученые узнали причину кислородной катастрофы на Земле

Исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience, передает Lenta.ru.

Отмечается, что повышение кислорода в атмосфере древней Земли происходило в два этапа: 2,5-2,7 и 2-2,5 миллиарда лет назад. В своем исследовании ученые обратили внимание на первый промежуток времени, в течение которого на планете интенсивно происходило формирование континентов.

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Причиной обогащения кислородом атмосферы планеты ученые назвали тектоническую активность. Насыщение воздушной оболочки Земли газом происходило в два этапа. На первом в составе земной коры кварцевые породы пришли на смену железо-магниевым базитам. Это привело к снижению окислительной способности литосферы и росту кислорода в газовой оболочке планеты.

На втором этапе в ходе накопления в литосфере углекислого газа происходило постепенное высвобождение кислорода в газовую оболочку на границе атмосфера-гидросфера. Таким образом произошло повышение концентрации кислорода в атмосфере планеты до современных значений.