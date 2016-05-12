ВОЗ: большинство городских жителей дышит загрязненным воздухом

Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). От проблемы грязного воздуха страдают жители большинства стран мира, но особенно остро проблема стоит в бедных государствах, передает Би-би-си. По данным ВОЗ, 98% городов с населением больше 100 тыс. человек, расположенных в странах с низкими и средними доходами, не соответствуют стандартам организации по качеству воздуха. В странах с высокими доходами доля таких городов снижается до 56%.

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В целом качество воздуха в городах, по данным ВОЗ, ухудшается: с 2008 по 2013 годы концентрация вредных веществ выросла на 8%. Среди самых грязных городов мира оказались Дели, Каир и Дакка. В городах на юго-востоке Азии и на восточном побережье Средиземного моря уровень загрязнения воздуха растет.

В Европе и США воздух в городах, напротив, улучшается. На карте, которую опубликовала ВОЗ, большинство европейских и американских городов находится в "зеленой зоне" - концентрация вредных веществ в их атмосфере невысокая.

В Китае и Индии большинство городов находится в "красной зоне".

Загрязнение воздуха серьезно влияет на здоровье жителей крупных городов, например, повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, заболеваний дыхательных путей и легких, отмечает ВОЗ.

По данным организации, загрязнение воздуха стало одной из основных причин смерти и возникновения заболеваний у жителей крупных городов. Особенно от этой проблемы, по мнению ВОЗ, страдает молодежь, пожилые люди и самое бедное население.