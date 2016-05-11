В акватории Севастополя произошел излив нефтепродуктов, на поверхности моря наблюдается большое количество мазута

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Отмечается, что выброс произошел с одного из судов еще 8 мая. Тогда же стали поступать сообщения от жителей о загрязнении акватории и берега.

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Тяжелая фракция нефтепродуктов – наиболее вредная для окружающей среды. Выброс совпал с нерестовим периодом рыб, поэтому можно прогнозировать дальнейшее негативное влияние на количественный состав ихтиофауны.

До 2014 года экологи и жители неоднократно фиксировали незаконный сброс загрязненных нефтью льяльных вод, мазута, канализационных выбросов в акваторию Севастопольской бухты с судов Черноморского флота.

Сейчас, по информации жителей, наблюдается гибель дельфинов на загрязненном участке побережья.

До 15 мая пляжи города должны быть подготовлены к сезону. В этом году до сих пор не прошли конкурсы для определения балансодержателей многих пляжей. Представители подконтрольной России исполнительной "власти" говорят, что без команды "сверху" убирать "бесхозные" пляжи не могут.