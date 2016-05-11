В акватории Севастополя произошел излив нефтепродуктов, на поверхности моря наблюдается большое количество мазута
В акватории аннексированного Россией Севастополя, в прибрежной полосе поселка Любимовка, Северной стороны, Бельбека, Фиолента, Балаклавы на поверхности моря наблюдается большое количество мазута – нефтепродукта тяжелой фракции.
Об этом сообщает Крым.Реалии.
Отмечается, что выброс произошел с одного из судов еще 8 мая. Тогда же стали поступать сообщения от жителей о загрязнении акватории и берега.
Читайте такжеВ Николаевском порту заявили, что городские стоки загрязняют его акваторию
Тяжелая фракция нефтепродуктов – наиболее вредная для окружающей среды. Выброс совпал с нерестовим периодом рыб, поэтому можно прогнозировать дальнейшее негативное влияние на количественный состав ихтиофауны.
До 2014 года экологи и жители неоднократно фиксировали незаконный сброс загрязненных нефтью льяльных вод, мазута, канализационных выбросов в акваторию Севастопольской бухты с судов Черноморского флота.
Сейчас, по информации жителей, наблюдается гибель дельфинов на загрязненном участке побережья.
До 15 мая пляжи города должны быть подготовлены к сезону. В этом году до сих пор не прошли конкурсы для определения балансодержателей многих пляжей. Представители подконтрольной России исполнительной "власти" говорят, что без команды "сверху" убирать "бесхозные" пляжи не могут.