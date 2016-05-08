На один день в месяц Елисейские поля в Париже будут закрывать для машин

Предполагается, что эта акция станет постоянной - и бульвар будет предоставлен в полное распоряжение пешеходам и велосипедистам каждое первое воскресенье месяца, передает Би-би-си.

Читайте такжеЦюрих признали городом с самым чистым в Европе воздухом

"Каждый иностранный турист, приезжающий в Париж, конечно же хочет посетить Елисейские поля. Но мы хотим вернуть это знаковое место парижанам - тем, кому оно принадлежит. Когда ты прогуливаешься по бульвару и нет этого оглушающего шума от автомобильного движения, ты заново открываешь для себя вид, фасады зданий, пейзаж", - сказала, представляя акцию, мэр Парижа Анн Идальго.

Борьба со смогом, который время от времени накрывает столицу Франции, стала одним из приоритетов работы Анн Идальго на посту мэра.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что во Франции загрязненный воздух становится причиной 42 тыс. случаев преждевременной смерти ежегодно.