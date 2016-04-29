В Дании из-за глобального потепления могут ввести налог на красное мясо

В Дании могут ввести налог на свинину, говядину и баранину. Такое предложение датского союза по этике рассматривает местное правительство. Об этом со ссылкой на французскую радиостанцию Europe 1 пишет "ТАСС".

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Таким способом эксперты предлагают бороться с глобальным потеплением.

Ученые поясняют, что, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на животноводство приходится около 15% мировых выбросов парниковых газов. Поэтому, стимулируя людей снизить потребление красного мяса, можно уменьшить и количество вредных выбросов в атмосферу.

Предложение датского Совета по этике, поддерживают не все. Другой консультативный орган - Совет по сельскому хозяйству и продовольствию - высказался против, отметив, что с глобальным потеплением нужно бороться во всем мире, а ограничения, установленные только в одной стране, климату не помогут.

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Правительство в настоящее время изучает выдвинутое предложение - в нем речь идет о поэтапном введении налогов на все виды красного мяса. Если оно будет принято, в долгосрочной перспективе ограничение может затронуть и другие продукты, наносящие вред окружающей среде.