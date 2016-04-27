Германия запускает план по увеличению числа электромобилей в стране

Согласно плану, реализация которого начнется уже в мае, каждый покупатель электрокара будет получать субсидию в размере 4 тыс. евро, передает Би-би-си. Те, кто приобретет гибридные автомобили, получат по 3 тыс. евро.

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Субсидии будут выплачены в равных долях за счет государства и за счет национальной автомобильной промышленности.

План был одобрен в ходе встречи министров правительства Германии и представителей автоконцернов Volkswagen, Daimler и BMW.

Целью программы является увеличение числа электромобилей на дорогах Германии с нынешних 50 тыс. до полумиллиона к 2020 году. Ранее власти планировали довести число электрокаров до одного миллиона.

Около 300 млн евро будет потрачено на изменение инфраструктуры, предназначенной для зарядки и обслуживания электронных автомобилей.