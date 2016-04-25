Власти Германии собираются выплачивать покупателям электроавтомобилей по €5 тысяч - СМИ

Соответствующий документ оказался в распоряжении агентства Reuters, передает Slon.

В самом же ведомстве от комментариев отказались.

По данным агентства, покупателям электроавтомобилей предлагается выплачивать бонус в размере 5 тысяч евро, а тем, кто приобретает гибридные машины, – 3 тысячи евро.

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Программа должна будет действовать до июня 2018 года, после чего размер премий должен быть уменьшен до €3 тысяч и €2 тысяч соответственно.

Общая стоимость программы оценивается примерно в 1,2 миллиарда евро. Затраты планируется разделить в равных долях между государством и автопроизводителями. При этом бонусы не будут выплачиваться при покупке автомобилей дороже 60 тысяч евро.

Как указывает Reuters, Минфин Германии намерен представить свои предложения на встрече канцлера Германии Ангелы Меркель с руководителями немецких автоконцернов, намеченной на 26 апреля.