В ООН 165 стран подпишут Парижское соглашение, которое сменит Киотский протокол

О готовности присоединиться к соглашению сообщили более 165 стран. Первым свою подпись под документом поставит президент Франции Франсуа Олланд, сообщает un.org. Парижское соглашение заменит действовавший до сих пор Киотский протокол и будет действовать с 2020 года для всех сторон Конвенции.

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Соглашение по климату было принято на 21-й Конференции стран–участниц Рамочной конвенции ООН по вопросам изменения климата. Оно призвано проложить путь к низкоуглеродному и экологически устойчивому будущему. В нем содержится обещание удержать повышение глобальной температуры на уровне 1,5 градусов Цельсия.

Под Парижским соглашением будет поставлено больше подписей, чем под каким-либо другим договором в первый день подписания. Ранее рекорд побила Конвенция ООН по морскому праву в 1982 году. В первый день она собрала 119 подписей.

После участия в церемонии подписания представители государств-членов ООН поделятся соображениями о том, какой должна быть "дорожная карта", которая привела бы к требуемому результату в борьбе с глобальным потеплением, и сообщат о сроках ратификации Парижского соглашения в своих странах.

Парижское соглашение по климату вступит в силу на тридцатый день после того, как его ратифицируют не менее 55 стран, на которые в совокупности приходится, как минимум, 55% выбросов парниковых газов.

Подписание – это первый шаг на пути к введению в законную силу юридически обязательного соглашения. Поставив под договором подпись, государство заявляет о своей готовности приступить к осуществлению внутренних государственных процедур, необходимых для подготовки соглашения к ратификации.

13 стран, в основном из числа малых островных государств, уже провели такие внутренние процедуры в связи с Парижским соглашением. Они сообщили о готовности сразу же после подписания документа сдать на хранение Генеральному секретарю ООН как депозитарию международных договоров ратификационные грамоты к нему.

Парижское соглашение подпишет и Украина. Правительство 20 апреля одобрило проект распоряжения президента о полномочиях постоянного представителя Украины при ООН Владимира Ельченко на подписание Парижского соглашения.