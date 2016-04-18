Финляндия превысила годовую норму использования природных ресурсов – WWF

Финляндия уже использовала всю годовую долю из общего объема природных ресурсов в мире. Такие данные приводит финское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF), передает местное издание Yle.

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Как правило, Всемирный день излишнего потребления выпадает на август. В этот день, согласно WWF, человечество превышает расчетную биологическую ёмкость земного шара, то есть, возможность восполнить возобновляемые природные ресурсы, появившиеся за этот год, и справиться с парниковым эффектом.