Финляндия превысила годовую норму использования природных ресурсов – WWF
21:45, 18 апреля 2016Уменьшение выбросов
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Среди причин избыточного потребления ресурсов в стране называют энергетическое производство, выбросы транспорта и мясное производство.
Финляндия превысила годовую норму использования природных ресурсов / vlada.io
Финляндия уже использовала всю годовую долю из общего объема природных ресурсов в мире. Такие данные приводит финское отделение Всемирного фонда дикой природы (WWF), передает местное издание Yle.
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Как правило, Всемирный день излишнего потребления выпадает на август. В этот день, согласно WWF, человечество превышает расчетную биологическую ёмкость земного шара, то есть, возможность восполнить возобновляемые природные ресурсы, появившиеся за этот год, и справиться с парниковым эффектом.
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