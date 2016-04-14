Экологи заявили, что пищевые отходы вызывают глобальное потепление

Такое резонансное исследование опубликовали ученые из Потсдамского Института климатических исследований в Германии, передают Метеовести.

Отмечается, что рост производства мясных продуктов, которые, несмотря на спрос, всё чаще оказываются на свалках, будет значительно влиять на глобальные запасы углерода в атмосфере к середине XXI века.

Читайте такжеВ ООН зафиксировали рекордный рост парниковых газов в атмосфере

Кроме того, потребность в пище за 50 лет изменилась с 2,300 до 2,800 калорий на человека в день. Кроме того, доля излишков продовольствия выросла с 310 калорий на человека в день до 510.

Исходя из этих данных, сценарий будущего выглядит печально - вредные выбросы, связанные с тем, что человечество "не доело", могут составить в год до 2,5 гигатонн в эквиваленте углекислого газа.

Ранее калифорнийские ученые спрогнозировали резкое увеличение количества туманов и смога на Земле из-за роста глобальных температур.