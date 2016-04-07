Порошенко посетил самую экологичную ТЭС в мире, пригласив японцев модернизировать украинские ТЭС
Президент Петр Порошенко пригласил в Украину японских специалистов для модернизации украинских теплоэлектростанций.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко в рамках своего визита в Японию посетил тепловую электростанцию "Isogo", которая находится в Йокогаме и является наиболее эффективной и экологичной теплоэлектростанцией в мире.
Электростанция является одной из первых в мире тепловых электростанций, которая использует эффективные технологии для очистки выбросов в атмосферу. На сегодняшний день "Isogo" является мировым лидером по критерию экологичности – выбросы оксида углерода и серы доведены практически до нуля.
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В ходе встречи с руководством компании президент пригласил японских специалистов в Украину для обмена опытом и внедрения подобных технологий в нашей стране.
"Мы планируем модернизировать наши теплоэлектростанции для того, чтобы избавиться от зависимости от поставок российского угля и газа, поставлять его из других рынков", - сказал глава государства во время посещения станции.
По убеждению Порошенко, украинско-японское сотрудничество в области энергосбережения является перспективным, а опыт японских компаний - очень ценным.