В Николаевском порту заявили, что городские стоки загрязняют его акваторию

Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации порта.

Читайте такжеУченые изобрели датчик для фиксации мельчайших гравитационных колебаний

"На этой неделе во время осмотра акватории порта был обнаружен факт загрязнения воды Бугского лимана, а именно выброс из транзитного городского ливневого коллектора в районе причала № 0 хозяйственно-бытовых стоков (в т.ч. стоково-фекальные воды, мусор) с твердыми плавучими частицами. Во время визуального наблюдения было выявлено, что ориентировочная длина пятна составляет 800 м вдоль причалов № 0-7 и шириной 3-4 м от причальной линии", - говорится в сообщении.

К работе по ликвидации загрязнения было привлечено специализированное судно МНМС-101.

В течение нескольких часов пятно было ликвидировано, а о факте сброса были оповещены "Николаевводоканал", департамент жилищно-коммунального хозяйства, а также экологические службы.

Одновременно в порту заявляют, что "представители экоинспекции неоднократно бывали в Николаевском морском порту с попытками отбора проб изолированного балласта. Чем вызвали немало протесты капитанов иностранных судов, и, как следствие, вредили имиджу Украины и Николаевского порта в частности. Администрация Николаевского морского порта призывает руководство экологической инспекции и городские службы решить вопрос загрязнения Бугского лимана городским коллектором, а не наносить ущерб имиджу нашей страны".

Читайте такжеВ полиции заявили, что прилагают усилия для противодействия сбытчикам янтаря