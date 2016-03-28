В Исландии придумали "зеленую" альтернативу пластику - биоразлагаемые бутылки из водорослей (фото)

Пластиковые бутылки для воды проведут не менее 1000 лет на свалках. Тот факт, что по крайней мере половина всех пластиковых бутылок используются только один раз, засоряя окружающую среду отходами, уже говорит о серьезной проблеме для планеты.

Исландский дизайнер Ари Йонссон (Ari Jónsson) решил предложить свое решение, создав биоразлагаемую бутылку для воды из водорослей, пишет Facepla.net со ссылкой на Icelanddesign.

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«Я чувствую, что есть острая необходимость найти способы замены некоторой части из этого нереального количества пластика, который мы производим, используем и выбрасываем каждый день. Почему мы используем такие материалы, на разложение которых уходит сотни лет, чтобы выпить воду только один раз и просто выбросить?».

Его инновационным решением проблемы пластикового загрязнения является агар – вещество из водорослей. Упоминания о нем уходят к 1650-м годам, когда японский владелец гостиницы выбросил остатки супа и увидел, что за ночь он превратился в гель. В микробиологическую лабораторию материал попал в конце 1800-х годов и до сих пор используется для разделения молекул.

Чтобы создать бутылку из водорослей, Йонссон смешал порошкообразный агар с водой. Полученная смесь имеет шаткую, желеобразную консистенцию, которую он нагрел перед заливкой ее в холодную форму. Пресс-форма вращалась внутри контейнера с ледяной водой до тех пор, пока смесь агара образовала форму бутылки. Еще несколько минут для охлаждения, и бутылка была готова к использованию.

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Бутылка из водорослей сохраняет свою уникальную форму, пока она не пуста, а затем она начинает просто разрушаться. Это все - естественная альтернатива пластику, и Йонссон говорит, что бутылку можно даже потом съесть, если вам нравится этот вкус. Агар часто используется в качестве вегетарианского или веганского заменителя желатина для десертов, и является безопасным материалом для окружающей среды и человека.