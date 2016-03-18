В Японии разработан первый в мире электромобиль, который ездит без аккумулятора

В Японии разработан первый в мире электромобиль, который может передвигаться без аккумулятора, если едет по специальному дорожному полотну, от которого непосредственно и получает энергию.

Об этом объявили в пятницу Технологический университет Тоёхаси и крупная строительная компания Taisei Corporation, которые совместно создали эту машину, передает ТАСС.

Одноместный прототип такого электромобиля сейчас проходит испытания. У него в покрышках находится специальная стальная сетка, которая получает электроэнергию от двух стальных пластин, уложенных под слоем асфальта на глубине 10 см. На полигоне построен 30-метровый участок такой дороги, по ней электромобиль пока передвигается со скоростью 10 км в час.

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Разработчики машины считают, что в будущем может быть рентабельно строить выделенные дороги с погруженным в полотно оборудованием, передающим электроэнергию, или же снабдить им уже существующую в Японии густую сеть скоростных шоссе. По ним электромобили могли бы передвигаться с выключенными аккумуляторами, приводя их в действие только на обычных дорогах.

В настоящее время в стране активно увеличивается число мест для подзарядки электромобилей. На новых стоянках такое оборудование устанавливают на всех парковочных местах.