Милан хочет платить людям за езду на велосипеде

В свою очередь власти Милана, который был назван столицей, загрязняющей окружающую среду Европы, хотят использовать некоторую часть этих денег, чтобы платить людям, которые едут на работу на велосипеде, сообщает facepla.net.

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Такая идея впервые возникла во Франции, когда в 2014 году французским рабочим предложили 25 центов за километр, если они едут на работу на велосипеде. Из 8000 выбранных человек лишь несколько сотен фактически подписались на участие в этой программе.

Оплачивать кручение педалей в Милане предлагает Пьерфранческо Маран, советник Милана по передвижению. Это больше, чем просто давать людям деньги, говорит Ральф Бюлер, доцент городского развития и планирования в Технологическом университете Вирджинии. По его мнению, такой план должен сопровождаться также и другими мерами, чтобы езда на велосипеде стала реальным выбором.

Он ссылается на исследование, проведенное в США, которое показало, что около 60% населения являются "заинтересоваными, но сомневаются" насчет велосипедных прогулок. "Если вы не обеспечите безопасные условия езды на велосипеде, то вы получите только очень небольшую группу людей", - сказал Ральф Бюлер.

"Просто плата денег людям не будет иметь масштабного эффекта, потому что вы не достучитесь к той части населения, которые «заинтересованы, но сомневаются".

Наличие велосипедных дорожек, охраняемая парковка и душевые кабины - это именно те аспекты, которые могли бы повлиять на готовность человека к поездке на велосипеде на работу. "Опыт показывает, что вы можете сделать процесс вождения автомобиля достаточно трудным и затратным, но политически легче, если у вас есть другие варианты: хорошие стимулы для езды на велосипеде, хороший общественный транспорт, легкие и приятные пешеходные дорожки".

В Копенгагене, который уже может похвастаться одной из самых лучших велосипедных инфраструктур в мире, очень малое количество людей выбирают велосипед, чтобы сэкономить на топливе или на общественном транспорте.

По данным компании Copenhagenize Design Company, которая консультирует правительство и организации по вопросам улучшения города для велосипедистов, только 6% людей в Копенгагене ездят на велосипеде, потому что это недорого. Основной причиной, почему люди крутят педали через весь город, является то, что это быстро и легко, в то время как 19% опрошенных делают это для физических упражнений. И только у 1% людей мотивацией является экологические проблемы.

Микаэль Колвилл-Андерсен, исполнительный директор Copenhagenize, указывает на то, что плохое качество воздуха заставляет людей отказаться от езды на велосипеде. "Загрязнение создает нежелательную среду в городе, которая точно не поощряет людей тратить больше времени на открытом воздухе". сказал он. "Оплата за езду на велосипеде хорошая идея, но, если город забит токсичными выбросами, говорить людям, чтобы те сели на велосипеды – просто смешно".

Как и во многих других городах, в Милане очень насыщенный трафик. Многие велосипедисты просто не будут рисковать своими 12- килограммовыми велосипедами против автомобилей, которые весят две тонны. Мало того, что воздух уже загрязнен, стимулов выйти на улицу и вдохнуть еще токсинов просто не существует.