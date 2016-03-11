Канада и США договорились существенно сократить объемы выбросов метана в атмосферу
Нефтегазовые компании США и Канады должны значительно сократить объемы выбросов метана в атмосферу в течение следующего десятилетия.
Об этом в четверг, 10 марта, договорились президент Соединенных Штатов Барак Обама и премьер-министр Канады Джастин Трюдо во время переговоров в Белом доме, передает Deutsche Welle.
Лидеры государств согласовали сокращение к 2025 году объемов выбросов метана нефтегазовым сектором обеих стран на 40-45 процентов по сравнению с уровнем 2012 года. Для достижения этой цели соответствующие ведомства Канады и США уже в скором времени разработать соответствующие регулятивные нормы.
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Согласно данным Агентства по защите окружающей среды США, метановые выбросы - это около 10 процентов выбросов "парниковых газов" в стране, вызванные человеческой деятельностью. Метан - на втором месте по этому показателю после двуокиси углерода (углекислого газа).
Обама и Трюдо также подчеркнули в совместном заявлении важность выполнения принятых в прошлом году во время Парижской климатической конференции глобальных целей по защите климата.
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США и Канада входят в пятерку ведущих стран-производителей нефти и газа в мире.